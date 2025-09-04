Achamos em São Paulo: Cafeterias permitem que clientes brinquem com gatos e até adotem felinos

Dois estabelecimentos em São Paulo estão chamando a atenção ao combinar café e interação com gatos. Esses locais oferecem uma experiência única na qual os clientes podem desfrutar de bebidas enquanto interagem com felinos resgatados e disponíveis para adoção. O conceito dos 'cat cafés' visa não apenas proporcionar momentos agradáveis aos visitantes mas também incentivar a adoção responsável.

Na Vila Mariana, zona sul da cidade, um desses espaços se destaca por seu ambiente acolhedor e pela presença constante dos animais que circulam livremente pelo local. As irmãs Bruna e Luana Paroni trouxeram essa ideia inovadora após conhecerem o modelo durante uma viagem internacional. No estabelecimento delas, além do café especial e comida caseira oferecidos no cardápio, há a oportunidade de adotar gatinhos resgatados por ONGs parceiras.

Outro espaço localizado no centro da cidade aposta na criatividade tanto na decoração quanto nos serviços prestados. Sob o comando da empreendedora Sabrina Rocha, o espaço oferece confeitaria temática aliada à causa social da adoção animal. Os detalhes pensados para encantar incluem desde cafés servidos em recipientes inusitados até atividades interativas com os bichanos.

Ambos os locais têm como objetivo principal encontrar lares permanentes para os gatos abrigados temporariamente neles. Para isso acontecer é necessário preencher um formulário disponível online ou diretamente nas instalações; as ONGs responsáveis então avaliam cada caso antes de aprovar qualquer processo adotivo.

A iniciativa vem ganhando popularidade entre paulistanos apaixonados por pets que buscam experiências diferenciadas dentro do universo gastronômico-cultural urbano — tudo isso aliado ao propósito maior: promover bem-estar animal através das práticas sustentáveis propostas pelos 'cat cafés' inspirados inicialmente por tendências japonesas e taiwanesas.

