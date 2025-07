Achamos em São Paulo: ‘Cochilódromo’ oferece cama para soneca no meio do dia

Um novo espaço chamado foi criado em São Paulo para oferecer um local onde as pessoas podem descansar por alguns minutos. O ambiente é fechado, com luz baixa e som relaxante. A empresária Laís Nakamura elogiou a ideia como uma forma de revigorar-se na correria do dia a dia. Camilla Jankowski, criadora do conceito inspirado nas necessidades familiares, destacou que o projeto busca proporcionar uma melhor experiência de descanso fora de casa. Paol de Oliveira, outra usuária, disse que aproveitaria para descansar após o almoço ou reuniões estressantes. O local permite aos frequentadores recarregar as energias e voltar à rotina com mais disposição.



