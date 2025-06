Achamos em São Paulo: Irmãs adolescentes fazem sucesso experiências científicas

Moradoras de Barureri (SP), as irmãs Beatriz, de 15 anos, e Isabella, de 14, criaram um canal na internet em 2021, no qual realizam experiências científicas. Elas têm quase 250 mil seguidores e foram premiadas com o título de Crianças Prodígio em Londres, reconhecidas entre as 100 crianças mais admiráveis do mundo. As irmãs desejam seguir carreiras em medicina e engenharia. "A ciência pode ser explicada de uma maneira mais leve e divertida", diz Beatriz. A mãe, Stefanie, garante que as filhas sempre usam os equipamentos de proteção necessários.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!