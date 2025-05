Bebê com doença rara passa por edição genética inovadora Tratamento pioneiro corrigiu deficiência enzimática no fígado de KJ Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h15 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h15 ) twitter

Bebê com doença rara recebe o primeiro tratamento de edição genética da história

Um bebê com uma doença genética rara recebeu um tratamento inovador de edição genética nos Estados Unidos. KJ nasceu com deficiência de CPS-1, que impede a produção de uma enzima essencial no fígado para o metabolismo de proteínas, podendo causar danos cerebrais graves. Médicos do Hospital Infantil da Filadélfia desenvolveram uma terapia personalizada usando a tecnologia CRISPR para corrigir essa falha genética.

A terapia envolveu três doses administradas entre fevereiro e abril, após as quais KJ mostrou melhorias significativas, tolerando proteínas sem efeitos adversos graves. Este procedimento marca um avanço na medicina genética e oferece esperança para milhões com doenças raras.

Tradicionalmente, a deficiência de CPS-1 afeta cerca de um em cada milhão de bebês e é tratada com dietas restritivas ou transplantes de fígado. A edição genética emerge como uma alternativa promissora, potencialmente alterando a história natural da doença e abrindo caminho para tratamentos personalizados futuros.

