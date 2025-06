Durante as festas juninas no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo , os flanelinhas têm abordado motoristas, cobrando até R$ 50 por estacionamento nas imediações. Motoristas são orientados a denunciar essas práticas à Guarda Civil Metropolitana.



