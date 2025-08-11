Câmera do Balanço: Estudantes menores de idade usam cigarros eletrônicos em frente a escola em SP
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, além de nicotina, os dispositivos contêm ferro, chumbo e cromo, que são substâncias altamente cancerígenas
O quadro Câmera do Balanço desta segunda-feira (11) flagrou estudantes menores de idade fumando cigarros eletrônicos na frente de uma escola na zona norte de São Paulo. Vendedores e lojas próximas ao local comercializam e, até mesmo, alugam o produto para os adolescentes. O Instituto Nacional do Câncer produziu estudos que alertam sobre as substâncias nocivas presentes nos dispositivos eletrônicos. Além de nicotina, os produtos contêm ferro, chumbo e cromo, que são altamente cancerígenos.
