Câmera do Balanço flagra venda de cerol em comércios de São Paulo

Empinar pipa pode se tornar uma brincadeira perigosa quando se utiliza cerol ou linha chilena. Apenas entre janeiro e abril de 2025, quase quatro mil pessoas ficaram feridas por causa da linha cortante em São Paulo. O uso do produto é proibido no Brasil há seis anos, mas ele ainda é facilmente encontrado nas ruas e comércios. A Câmera do Balanço flagrou, nos bairros da Vila Maria e Vila Guilherme, na capital paulista, competições para ver quem consegue derrubar a pipa do outro primeiro. Também registrou a venda ilegal do material em estabelecimentos da região. A comercialização do cerol pode gerar multa superior a R$ 185 mil. Já quem for flagrado com a linha cortante pode ser multado em até R$ 1.850.



