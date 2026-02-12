Câmera do Balanço: Fotógrafa cai em golpe e perde cerca de R$ 9 mil na compra de câmera profissional

Uma fotógrafa do interior de Minas Gerais caiu em um golpe e perdeu cerca de R$ 9 mil na compra de uma câmera profissional em São Paulo. O equipamento custa, em média, R$ 25 mil, e a mulher se interessou quando encontrou um anúncio por apenas R$ 7 mil mais uma lente de R$ 2 mil.

As negociações duraram dois dias. Quando a fotógrafa disse que um parente iria até a loja para ver o equipamento, o golpista informou que era necessário fazer o pagamento primeiro.

O primo da mulher, Waldecy Pereira, foi até a loja, que fica na região da 25 de Março, centro de São Paulo. Os golpistas fizeram uma encenação da entrega de um outro aparelho e o homem acreditou que a loja era confiável.

A fotógrafa transferiu um sinal de R$ 2.000. O golpista disse para Waldecy que o estoque estava fechando e que mandaria entregar a câmera pelos correios. No dia seguinte, o homem voltou até a loja e não encontrou nada. Mesmo assim, a mulher parcelou o restante do valor do equipamento no cartão de um amigo.