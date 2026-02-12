Câmera do Balanço: Fotógrafa cai em golpe e perde cerca de R$ 9 mil na compra de câmera profissional
O equipamento custa, em média, R$ 25 mil, e a mulher se interessou quando encontrou um anúncio por apenas R$ 7 mil
Uma fotógrafa do interior de Minas Gerais caiu em um golpe e perdeu cerca de R$ 9 mil na compra de uma câmera profissional em São Paulo. O equipamento custa, em média, R$ 25 mil, e a mulher se interessou quando encontrou um anúncio por apenas R$ 7 mil mais uma lente de R$ 2 mil.
As negociações duraram dois dias. Quando a fotógrafa disse que um parente iria até a loja para ver o equipamento, o golpista informou que era necessário fazer o pagamento primeiro.
O primo da mulher, Waldecy Pereira, foi até a loja, que fica na região da 25 de Março, centro de São Paulo. Os golpistas fizeram uma encenação da entrega de um outro aparelho e o homem acreditou que a loja era confiável.
A fotógrafa transferiu um sinal de R$ 2.000. O golpista disse para Waldecy que o estoque estava fechando e que mandaria entregar a câmera pelos correios. No dia seguinte, o homem voltou até a loja e não encontrou nada. Mesmo assim, a mulher parcelou o restante do valor do equipamento no cartão de um amigo.
A produção do Balanço Geral foi até a galeria onde a loja ficava, mas funcionários de outros estabelecimentos não conheciam o local. A fotografa registrou um boletim de ocorrência e espera recuperar o dinheiro. A polícia segue investigando o caso.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Câmera do Balanço: Carros de luxo são apreendidos durante operação contra rachas em São Paulo
Os veículos haviam sido modificados especialmente para as corridas: foram rebaixados e tiveram motores turbinados incluídos
Câmera do Balanço: Venda de fogos barulhentos persiste em São Paulo, apesar da proibição
Especialistas sugerem alternativas menos prejudiciais, como modelos silenciosos, que estão substituindo gradativamente os modelos tradicionais estrondosos
Câmera do Balanço: Abrigo para crianças em Santo André (SP) é denunciado por condições precárias
Frequentadores relataram presença de lixo nos banheiros, roupas acumuladas na lavanderia, sujeira e bagunça no local
Câmera do Balanço: Moradores de Santo André (SP) denunciam atos obscenos em banheiro de parque
Há relatos de sujeira, camisinha usadas e manchas pelo chão nos banheiros do parque Celso Daniel
Câmera do Balanço: Infestação de roedores e insetos em hospital preocupa pacientes em São Paulo
Além de ratos, há relatos sobre infestações de baratas e até mesmo escorpiões
Câmera do Balanço: Estudantes menores de idade usam cigarros eletrônicos em frente a escola em SP
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, além de nicotina, os dispositivos contêm ferro, chumbo e cromo, que são substâncias altamente cancerígenas
Câmera do Balanço: Produtos de limpeza são vendidos sem fiscalização e identificação em SP
Especialistas alertam para o uso deste tipo de produto químico feito sem supervisão de órgãos de vigilância sanitária
Câmera do Balanço flagra venda de cerol em comércios de São Paulo
A comercialização do produto pode gerar multa superior a R$ 185 mil
Câmera do Balanço: Máquina de chopp vende cerveja de cannabis sem fiscalização em São Paulo
A venda acontece por Pix e a máquina funciona por autoatendimento, sem haver controle de consumo por menores de idade
Câmera do Balanço encontra farmácias que vendem canetas emagrecedoras sem exigir receita
A prática foi proibida pela Anvisa, que determinou a exigência de duas vias de receita médica para a compra do medicamento, como vigora com antibióticos
Câmera do Balanço flagra o abuso de flanelinhas em festas juninas de SP
Cobrança irregular perto do Centro de Tradições Nordestinas gera preocupação
Câmera do Balanço refaz os passos de Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos antes de sua morte
Os investigadores suspeitam que o empresário tenha sofrido um golpe mata-leão em uma luta corporal com os seguranças privados do local
Câmera do Balanço: Mãe com bebê de colo fica presa entre portas do metrô e da plataforma em SP
Um homem morreu em um acidente parecido na mesma linha
Câmera do Balanço: Cliente paga R$ 5 mil em celular roubado em shopping de São Paulo
O delegado recomenda que consumidores usem o aplicativo Celular Seguro do governo para verificar a procedência de aparelhos usados