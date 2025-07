Cliente busca apoio do Xerife do Consumidor após problemas com oficina em Guarulhos Após pagamento antecipado, veículo foi devolvido com peças soltas; caso envolveu a polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h00 ) twitter

Xerife do Consumidor: Cliente de oficina registra BO contra o estabelecimento após ser maltratado

Cristiano enfrentou dificuldades com uma oficina automotiva em Guarulhos após deixar seu carro para reparos e pagar R$ 12.200 antecipadamente. O veículo foi devolvido com peças soltas no porta-malas, levando Cristiano a buscar ajuda do quadro Xerife do Consumidor, exibido pela RECORD.

Durante nove meses, Cristiano tentou resolver o problema amigavelmente, mas recebeu áudios ofensivos do proprietário da oficina. A situação se agravou a ponto de envolver a polícia e resultar no registro de um boletim de ocorrência.

Após a intervenção do Xerife do Consumidor, a empresa entrou em contato com Cristiano para solucionar o caso. Ele recebeu de volta R$ 10.500 referentes ao serviço não realizado e expressou satisfação com o desfecho obtido com a ajuda da equipe da RECORD.

