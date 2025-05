Cracolândia amanhece vazia após operações integradas no Centro de São Paulo Prefeitura e Governo do Estado unem forças para segurança e assistência social Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 15h36 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h36 ) twitter

Cracolândia: fluxo de usuários de drogas no centro de São Paulo diminui significativamente

Após anos de intervenções coordenadas entre a Prefeitura e o Governo do Estado, a Cracolândia no Centro de São Paulo amanheceu sem usuários de drogas. Esta mudança significativa resulta de operações que combinam segurança pública com saúde e assistência social.

Desde os anos 90, a Cracolândia tem sido um ponto crítico para usuários de drogas. A região passou por constantes deslocamentos devido a ações policiais e urbanísticas. Recentemente, operações como a Caronte intensificaram as demolições de esconderijos e prisões de traficantes.

A abordagem integrada incluiu um aumento nas ações sociais, com milhares de abordagens mensais. Muitos usuários aceitaram tratamento, iniciando sua recuperação. Além disso, a tecnologia auxilia no monitoramento do tráfico na região.

A expectativa é que essas ações contínuas tragam normalidade ao centro de São Paulo, incentivando atividades comerciais e sociais na área.

