Criminosos tentam roubar carro de idoso no Cambuci e colidem com poste Assaltantes fogem levando pertences após colisão em São Paulo Dentro da Notícia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h28 )

Dentro da notícia: Criminosos tentam levar carro de idoso, mas batem veículo em poste

No bairro do Cambuci, em São Paulo, criminosos tentaram roubar o carro de um idoso em plena luz do dia. Durante a ação, um cuidador de automóveis tentou ajudar a vítima e enfrentou os assaltantes, mas não conseguiu impedir que fugissem com alguns pertences do idoso.

Os bandidos conseguiram entrar no veículo estacionado na Rua Amarante, mas durante a fuga colidiram com um poste, deixando o carro danificado. Após o impacto, abandonaram o veículo e escaparam. As autoridades locais solicitam que qualquer informação sobre os suspeitos seja comunicada à polícia através do número 190.

