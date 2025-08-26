Criminosos tentam roubar carro de idoso no Cambuci e colidem com poste
Assaltantes fogem levando pertences após colisão em São Paulo
No bairro do Cambuci, em São Paulo, criminosos tentaram roubar o carro de um idoso em plena luz do dia. Durante a ação, um cuidador de automóveis tentou ajudar a vítima e enfrentou os assaltantes, mas não conseguiu impedir que fugissem com alguns pertences do idoso.
Os bandidos conseguiram entrar no veículo estacionado na Rua Amarante, mas durante a fuga colidiram com um poste, deixando o carro danificado. Após o impacto, abandonaram o veículo e escaparam. As autoridades locais solicitam que qualquer informação sobre os suspeitos seja comunicada à polícia através do número 190.
Assista ao vídeo - Dentro da notícia: Criminosos tentam levar carro de idoso, mas batem veículo em poste
Veja também
Assaltantes fugiram com alguns pertences da vítima
Dentro da Notícia playlist
1/7
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!