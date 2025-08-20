Mulher assaltada em rua movimentada de Itapecerica da Serra Vítima tenta fugir, mas criminosos a alcançam e roubam seus pertences Dentro da Notícia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 15h22 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h22 ) twitter

Em Itapecerica da Serra, São Paulo, uma mulher foi assaltada enquanto caminhava por uma rua movimentada durante o dia. Os criminosos passaram por ela uma vez e retornaram para cometer o crime. Ao perceber a movimentação suspeita, a vítima tentou correr, mas foi alcançada por um dos assaltantes que levou seus pertences.

O incidente ressalta a necessidade de maior policiamento na região, pois crimes semelhantes têm ocorrido com frequência, mesmo em locais movimentados e à luz do dia. A situação gera preocupação entre os moradores pela segurança nas ruas.

