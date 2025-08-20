Mulher assaltada em rua movimentada de Itapecerica da Serra
Vítima tenta fugir, mas criminosos a alcançam e roubam seus pertences
Em Itapecerica da Serra, São Paulo, uma mulher foi assaltada enquanto caminhava por uma rua movimentada durante o dia. Os criminosos passaram por ela uma vez e retornaram para cometer o crime. Ao perceber a movimentação suspeita, a vítima tentou correr, mas foi alcançada por um dos assaltantes que levou seus pertences.
O incidente ressalta a necessidade de maior policiamento na região, pois crimes semelhantes têm ocorrido com frequência, mesmo em locais movimentados e à luz do dia. A situação gera preocupação entre os moradores pela segurança nas ruas.
Veja também
O condutor do carro fugiu do local e deixou os amigos feridos para trás
Dentro da Notícia playlist
1/4
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!