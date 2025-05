Edison Brittes quebra silêncio sobre assassinato do jogador Daniel Corrêa Condenado a 42 anos, Brittes revelou novos detalhes do crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 15h06 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: assassino do jogador Daniel quebra o silêncio e faz revelações sobre o crime

Edison Brittes, condenado a 42 anos de prisão pelo assassinato do jogador de futebol Daniel Corrêa, falou pela primeira vez sobre o crime em uma entrevista exclusiva à RECORD. O caso ocorreu em Curitiba em outubro de 2018 e gerou repercussão internacional. Durante uma festa na casa de Brittes, Daniel foi flagrado tirando fotos no quarto da esposa do empresário, Cristiana, o que teria motivado a agressão fatal.

Na entrevista, ele revelou estar em processo de divórcio com Cristiana e afirmou não sentir mais a necessidade de protegê-la. Durante o julgamento inicial, Brittes permaneceu em silêncio, mas agora busca um novo júri e uma redução de pena.

O crime envolveu outros jovens presentes no local que foram inocentados. O Ministério Público recorreu da sentença que absolveu Cristiana. Edison Brittes admitiu ter agido em um momento de fúria ao ver Daniel no quarto da esposa e agora confronta publicamente sua ex-esposa nas novas revelações.

Assista em vídeo - Exclusivo: assassino do jogador Daniel quebra o silêncio e faz revelações sobre o crime

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!