Empresário é morto por amigo em adega de São Bernardo do Campo (SP) Crime ocorreu durante encontro entre amigos; suspeito está foragido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 15h25 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h25 )

Dono de empresa de manutenção elétrica é baleado e morto por amigo em adega na Grande SP

Patrick Gomes Araújo, dono de uma empresa de manutenção elétrica, foi morto a tiros por André Lino em uma adega em São Bernardo do Campo (SP). Patrick estava conversando com uma amiga quando André, um ex-colega de trabalho e amigo próximo, se aproximou por trás e atirou nele dez vezes. Após o crime, André saiu calmamente do local com uma cerveja na mão. A polícia está à procura do suspeito.

O crime foi presenciado por várias pessoas na adega, mas ninguém conseguiu reagir a tempo. A motivação ainda não foi esclarecida, embora investigações preliminares sugiram que uma dívida possa estar relacionada ao ocorrido. A família de Patrick está em choque com a perda brutal e busca entender o que levou André a cometer tal ato.

Patrick e André se conheceram no trabalho há cinco anos. Recentemente, Patrick decidiu abrir seu próprio negócio e manteve contato com André. A tragédia ocorreu pouco após um encontro entre eles em uma chácara, tornando o crime ainda mais inexplicável para familiares e amigos da vítima. As autoridades continuam as buscas por André Lino, considerado foragido.

