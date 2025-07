Empresário embriagado confronta GCMs em São Paulo Confronto ocorreu após perseguição até condomínio na Vila Leopoldina Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 14h51 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h51 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um empresário de 39 anos foi preso em São Paulo após confrontar guardas civis metropolitanos.

A perseguição começou próximo ao estádio do Palmeiras e terminou no condomínio do suspeito.

Ele tentou atropelar um agente e, ao sair do carro, iniciou uma briga física com os guardas.

O empresário, que apresentava sinais de embriaguez, enfrenta várias acusações, incluindo lesão corporal e dano ao patrimônio público.

Empresário que estava em alta velocidade agride GCMs durante abordagem em São Paulo

Na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, um empresário de 39 anos foi preso após confrontar guardas civis metropolitanos durante uma abordagem. A perseguição começou próximo ao estádio do Palmeiras e terminou no condomínio do suspeito. Ignorando a ordem de parada, ele entrou no local com seu carro de luxo.

Os guardas conseguiram acesso ao condomínio com a ajuda do porteiro e se aproximaram do veículo. O motorista ameaçou atropelar um dos agentes antes de sair do carro e iniciar um confronto físico. Durante a briga, o empresário agrediu um agente, mas foi imobilizado com a chegada de reforços policiais.

Após ser detido, o suspeito danificou uma viatura ao chutar o vidro traseiro enquanto estava no camburão. Ele apresentava sinais de embriaguez e foi levado ao distrito policial para enfrentar acusações que incluem embriaguez ao volante, resistência, lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. Moradores do condomínio não quiseram comentar publicamente sobre o incidente.

