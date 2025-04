Empresário tem apartamento invadido por falso morador em São Caetano do Sul Suspeito entrou no condomínio, arrombou a porta e furtou itens avaliados em R$ 40 mil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 14h43 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h43 ) twitter

SP: empresário se desespera ao ver pelo celular que sua casa foi invadida por ladrão

Durante um evento de trabalho, um empresário foi informado por um vizinho sobre uma possível invasão em seu apartamento, localizado em um condomínio de alto padrão em São Caetano do Sul. As câmeras de segurança registraram um jovem entrando no prédio fingindo ser morador. Ele arrombou a porta do apartamento e furtou joias e eletrônicos no valor aproximado de R$ 40 mil.

O invasor, vestido de forma casual, conseguiu entrar no prédio após convencer o porteiro de que era residente. Ele circulou por várias áreas do condomínio e, após escolher um apartamento vazio, utilizou ferramentas para arrombar a porta. O criminoso permaneceu no local por cerca de duas horas, revirando o imóvel e coletando objetos de valor.

Antes de deixar o local, o suspeito trocou de roupa para não levantar suspeitas. Ele foi visto saindo com uma mala contendo os itens furtados. A ação foi facilitada por uma falha na segurança do prédio, que será reforçada, segundo a síndica. O incidente deixou a família do empresário abalada, especialmente seu filho, que agora teme por novas invasões.

