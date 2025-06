Erro do IML em São Paulo leva famílias a enterrarem corpos trocados Confusão na identificação de corpos gera transtornos e sofrimento para familiares Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h05 ) twitter

IML troca corpos de jovens e família tenta reverter erro em São Paulo

O Instituto Médico Legal (IML) em São Paulo trocou os corpos de dois jovens, causando confusão durante os velórios. A troca foi descoberta pela tia de uma das vítimas, que percebeu o erro ao notar que o caixão do sobrinho, falecido em um acidente de trânsito, estava lacrado. O corpo do jovem já havia sido enterrado em outro cemitério, enquanto o corpo que ela reconheceu era de uma vítima de explosão em Mauá.

Os familiares estão vivendo momentos de angústia e tentam reverter a situação para que o corpo do jovem seja exumado e enterrado no local correto. A viúva de uma das vítimas expressou a tristeza e frustração pela situação, destacando o sofrimento do filho de 5 anos, que não pôde se despedir do pai devido ao erro. A situação trouxe ainda mais dor para as famílias, que já enfrentavam o luto pela perda dos entes queridos.

