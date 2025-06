Estudante é presa por planejar morte do pai visando herança Crime em Pernambuco motivado por questões financeiras Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 15h23 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h23 ) twitter

Estudante de psicologia é presa acusada de planejar assassinato do pai

Amanda Chagas Botrel, estudante de psicologia de 19 anos, foi presa sob suspeita de planejar o assassinato do próprio pai, Ayres Botrel, caminhoneiro. O crime ocorreu enquanto ele dormia em sua casa em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. A polícia descobriu inconsistências nos depoimentos de Amanda e encontrou extratos bancários retirados após a morte do pai.

Inicialmente reportado por Amanda como um latrocínio envolvendo três homens armados, a investigação revelou que não houve invasão na residência. Câmeras de segurança mostraram apenas o carro de Amanda no local.

As investigações apontaram que Amanda pretendia acelerar a obtenção da herança do pai, incluindo um caminhão, uma casa de praia e dinheiro em conta. Ela planejou o crime por dois meses, prometendo parte do patrimônio aos executores. Confusa em seus depoimentos, Amanda confessou a autoria intelectual do crime.

Ela enfrenta acusações de homicídio qualificado e pode ser declarada indigna pela justiça, perdendo o direito à herança paterna. A polícia ainda busca identificar os executores do crime.

