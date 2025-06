Ex-goleiro Bruno reforça time amador em Búzios após condenação Bruno assina contrato com Azul e Branco Futebol Clube até dezembro de 2025 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 16h12 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Goleiro Bruno, assassino de Eliza Samudio, anuncia que vai ser reforço em time amador

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, anunciou seu retorno ao futebol como reforço do Azul e Branco Futebol Clube, um time amador de Búzios, no Rio de Janeiro. Ele assinou contrato até dezembro de 2025, conforme divulgado nas redes sociais do clube.

Bruno está em liberdade condicional desde maio de 2021 e anteriormente trabalhava como entregador de móveis. Ele foi condenado a mais de duas décadas de prisão por homicídio triplamente qualificado e outros crimes relacionados ao caso Eliza Samudio em 2010. Desde então, ele participou apenas de competições amadoras.

Eliza Samudio engravidou de Bruno em 2009 e enfrentou ameaças após a gravidez. Ela desapareceu após ser vista pela última vez no sítio do jogador em Minas Gerais, onde a polícia encontrou pertences dela. As investigações concluíram que Eliza foi assassinada, mas seu corpo nunca foi encontrado.

Bruno expressou entusiasmo com sua nova fase no futebol e agradeceu ao Azul e Branco Futebol Clube pela oportunidade no campeonato local.

‌



Assista em vídeo - Goleiro Bruno, assassino de Eliza Samudio, anuncia que vai ser reforço em time amador

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!