Ex-participante de reality show é condenada por tráfico internacional de drogas Magdalena Sadlo gerenciava finanças e logística de cartel entre Europa e Oriente Médio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h37 )

Magdalena Sadlo, modelo e ex-participante de um reality show polonês, foi condenada a 14 anos de prisão por seu envolvimento em um cartel internacional de drogas. Detida no aeroporto de Londres após retornar de Dubai, ela era responsável pela gestão financeira e logística de um esquema que movimentou cerca de R$ 400 milhões em drogas entre a Europa e o Oriente Médio.

Aos 30 anos, Sadlo desempenhava um papel central no cartel, utilizando planilhas detalhadas e comunicações criptografadas para controlar o tráfico de cocaína, cetamina e maconha. As drogas eram transportadas do porto de Hems, no sudeste da Inglaterra, em carros de luxo, antes de serem distribuídas em várias cidades inglesas.

As autoridades britânicas desvendaram o esquema ao interceptar mensagens criptografadas enviadas por Sadlo. Apesar das alegações da defesa sobre dificuldades pessoais, o tribunal destacou sua ganância como motivação para suas ações criminosas. Agora, afastada do glamour que buscava, Sadlo enfrenta as consequências legais de suas escolhas.

