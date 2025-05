Exames confirmam gravidez de influenciadora Any Awuada Datas dos exames sugerem concepção antes do encontro com o jogador Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 15h59 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h59 ) twitter

Influenciadora que disse ter tido caso com Neymar apresenta exames que comprovam gravidez

A influenciadora Any Awuada, cujo nome verdadeiro é Nayara Macedo, apresentou exames que confirmam sua gravidez. As datas sugerem que a concepção ocorreu antes do encontro com o jogador Neymar, em março. Os documentos foram anexados ao pedido de prisão domiciliar, já que Awuada está detida por envolvimento em um esquema de fraudes com perfumes falsificados.

Os exames indicam que a gravidez está em estágio avançado, com previsão de parto para novembro de 2025, sugerindo uma concepção em fevereiro. Essa discrepância levanta dúvidas sobre a paternidade da criança. A defesa usa a gravidez para solicitar que Awuada cumpra pena em casa devido à necessidade de cuidar de uma filha pequena.

