Empresária de 75 anos é acusada de mandar matar ex-genro nos Estados Unidos

Donna Edelson, uma empresária de 75 anos, está sendo julgada nos Estados Unidos por mandar matar o seu ex-genro, Dan Markle, em 2014. O homem foi assassinado com dois tiros enquanto saia de casa. Dan havia sido casado com a filha de Donna e, após o divórcio, se recusava a deixar os netos a voltarem para Miami. A mulher chegou a oferecer R$ 6 milhões para que ele mudasse de ideia. Donna foi acusada de oferecer dinheiro ao filho para que ele contratasse dois homens para cometer o crime. Ela foi pega enquanto tentava embarcar com passagens só de ida para o Vietnã, país sem tratado de extradição com os EUA, e pode pegar prisão perpétua.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!