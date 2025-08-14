Dentista aventureiro percorre 90 quilômetros até o litoral de São Paulo de monociclo elétrico

Wallans Albuquerque é cirurgião-dentista e trabalha em Moema, na zona sul de São Paulo. Ele é especializado em harmonização facial, aplicação de botox e outros procedimentos, mas, além disso, tem um hobby radical. Wallans percorreu 90 quilômetros até Santos, no litoral paulista, porém, não foi de carro, nem de moto ou ônibus. O dentista viajou por todo o caminho de monociclo elétrico. Acompanhe na reportagem!



