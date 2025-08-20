Imagens mostram momento do acidente de carro de Gato Preto e Bia Miranda em bairro nobre de SP

Imagens exclusivas da RECORD mostram o momento exato em que o carro do influenciador Gato Preto colide com outro veículo. O acidente ocorreu na região do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Gato Preto estava acompanhado da namorada, a influenciadora digital Bia Miranda. O veículo atingido era conduzido por um homem que levava o filho para a faculdade. Não houve vítimas fatais. Gato Preto foi levado à delegacia e preso para a realização de exames, que irão verificar se ele estava sob efeito de alguma substância.



