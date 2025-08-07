Exclusivo: confeiteiro das celebridades faz morango do amor especial que custa R$ 2 mil

Um menino humilde, que gostava de fazer bolos, agora é o confeiteiro dos famosos mais badalado do momento. O Balanço Geral foi conhecer o ateliê do Denilson Lima, que tem Luan Santana, Ana Castela, Sasha e Bruna Marquezine como alguns de seus clientes. O tradicional morango do amor foi adaptado por ele e pode chegar a custar R$ 2 mil. Além dos doces serem bonitos visualmente, são uma delícia. Ele abriu o ateliê para a reportagem e Passaia, Fabíola e Lombardi puderam provar da sobremesa especial. Acompanhe!



