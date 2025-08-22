Bebê de 7 meses desaparece durante troca de fralda em estacionamento nos Estados Unidos

O desaparecimento do bebê Emmanuel, de apenas 7 meses, intriga a polícia nos Estados Unidos. A mãe, Rebecca, afirma ter sido atacada no estacionamento de um supermercado enquanto trocava a fralda do filho. Quando ela recuperou a consciência, percebeu que o menino havia sumido. A versão levantou desconfiança entre os investigadores, que agora voltam suas atenções para os pais da criança. O pai do menino, conhecido como Jake, tem histórico de violência infantil e está sendo investigado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!