Escritora famosa é acusada de tentar vender ouro roubado de navio que naufragou no século 18

Ela tentou leiloar cinco barras na Califórnia há seis anos e aguarda julgamento com o marido

Do R7

Uma escritora famosa está envolvida em um dos maiores escândalos de roubo de ouro no mundo. Gay Courter, de 80 anos, é acusada de tentar vender ouro roubado de um navio que naufragou no século 18. A escritora tentou leiloar cinco barras na Califórnia há seis anos. As autoridades confiscaram as barras antes da venda e agora ela e o marido aguardam julgamento no próximo ano.

