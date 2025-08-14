Escritora famosa é acusada de tentar vender ouro roubado de navio que naufragou no século 18
Ela tentou leiloar cinco barras na Califórnia há seis anos e aguarda julgamento com o marido
Uma escritora famosa está envolvida em um dos maiores escândalos de roubo de ouro no mundo. Gay Courter, de 80 anos, é acusada de tentar vender ouro roubado de um navio que naufragou no século 18. A escritora tentou leiloar cinco barras na Califórnia há seis anos. As autoridades confiscaram as barras antes da venda e agora ela e o marido aguardam julgamento no próximo ano.
