Exclusivo: pai cuida sozinho de quatro filhos após morte da esposa por câncer

Neste domingo (10), é Dia dos Pais, e o Balanço Geral foi até a casa de Thiago, que cuida sozinho de quatro filhos. O homem, de 42 anos, perdeu a esposa para o câncer quando os filhos gêmeos tinham apenas 1 ano. Ele precisou deixar a profissão de arquiteto de lado para cuidar dos filhos Dante, de 7 anos, Cauê, de 5, e os gêmeos Zay e Chloé, de 3 anos. Acompanhe na reportagem a rotina da família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!