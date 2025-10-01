Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

‘População poderá assistir TV de uma maneira diferente’ diz Ministro das Comunicações sobre TV 3.0

Nova tecnologia trará uma imagem mais nítida, um som imersivo e será possível até mesmo interagir com os conteúdos

Exclusivo|Do R7

  • Google News

O Balanço Geral desta quarta (1º), recebeu o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que falou sobre a TV 3.0. A nova tecnologia trará uma imagem mais nítida, um som imersivo e será possível até mesmo interagir com os conteúdos.


A TV 3.0 é uma evolução da TV digital, com novas tecnologias e soluções para facilitar a vida do telespectador. Para ter acesso aos serviços adicionais, como a interatividade, é necessário estar conectado à internet, mas tudo continuará de forma gratuita.


A interação do telespectador funcionará da seguinte forma: quando você estiver assistindo a um jogo ou a uma novela, poderá buscar o replay através do controle remoto. Além disso, quando houver uma votação, em programas de auditório, por exemplo, você poderá participar de forma online e imediata, também pelo controle. O telespectador poderá participar ainda mais das enquetes do Balanço Geral!


Segundo o ministro, o governo está tentando viabilizar a aquisição de um conversor para que televisões mais antigas possam acessar os serviços adicionais da TV 3.0. A expectativa é que no início de 2026 ela já esteja em funcionamento. Indústria e emissoras já estão se preparando para o lançamento em São Paulo e em outras capitais. Em um primeiro momento, as duas tecnologias, TV digital e TV 3.0, vão existir em paralelo e haverá um período de transição.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • balanco-geral

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.