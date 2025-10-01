‘População poderá assistir TV de uma maneira diferente’ diz Ministro das Comunicações sobre TV 3.0

O Balanço Geral desta quarta (1º), recebeu o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que falou sobre a TV 3.0. A nova tecnologia trará uma imagem mais nítida, um som imersivo e será possível até mesmo interagir com os conteúdos.

A TV 3.0 é uma evolução da TV digital, com novas tecnologias e soluções para facilitar a vida do telespectador. Para ter acesso aos serviços adicionais, como a interatividade, é necessário estar conectado à internet, mas tudo continuará de forma gratuita.

A interação do telespectador funcionará da seguinte forma: quando você estiver assistindo a um jogo ou a uma novela, poderá buscar o replay através do controle remoto. Além disso, quando houver uma votação, em programas de auditório, por exemplo, você poderá participar de forma online e imediata, também pelo controle. O telespectador poderá participar ainda mais das enquetes do Balanço Geral!