‘População poderá assistir TV de uma maneira diferente’ diz Ministro das Comunicações sobre TV 3.0
Nova tecnologia trará uma imagem mais nítida, um som imersivo e será possível até mesmo interagir com os conteúdos
O Balanço Geral desta quarta (1º), recebeu o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que falou sobre a TV 3.0. A nova tecnologia trará uma imagem mais nítida, um som imersivo e será possível até mesmo interagir com os conteúdos.
A TV 3.0 é uma evolução da TV digital, com novas tecnologias e soluções para facilitar a vida do telespectador. Para ter acesso aos serviços adicionais, como a interatividade, é necessário estar conectado à internet, mas tudo continuará de forma gratuita.
A interação do telespectador funcionará da seguinte forma: quando você estiver assistindo a um jogo ou a uma novela, poderá buscar o replay através do controle remoto. Além disso, quando houver uma votação, em programas de auditório, por exemplo, você poderá participar de forma online e imediata, também pelo controle. O telespectador poderá participar ainda mais das enquetes do Balanço Geral!
Segundo o ministro, o governo está tentando viabilizar a aquisição de um conversor para que televisões mais antigas possam acessar os serviços adicionais da TV 3.0. A expectativa é que no início de 2026 ela já esteja em funcionamento. Indústria e emissoras já estão se preparando para o lançamento em São Paulo e em outras capitais. Em um primeiro momento, as duas tecnologias, TV digital e TV 3.0, vão existir em paralelo e haverá um período de transição.
