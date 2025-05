Exclusivo: Paulo Cupertino faz lista de pedidos para a Justiça três dias antes do julgamento

O Balanço Geral teve acesso à carta que Paulo Cupertino escreveu na prisão. Há três dias do julgamento, o acusado de matar o ator Rafael Miguel, e os pais do jovem, fez uma lista de pedidos para a Justiça. Ele alega que está quase cego e pede o adiamento do julgamento. Cupertino está preso há três anos. Ele ficou escondido depois do crime que aconteceu há quase seis anos. Paulo Cupertino não aceitava o relacionamento da filha dele com o ator.



