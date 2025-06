Explosão em empresa de recicláveis mobiliza bombeiros em São Bernardo do Campo (SP) Vazamento de gás deixa três feridos no bairro Cooperativa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h02 ) twitter

Vazamento de gás causa explosão em empresa de recicláveis em São Bernardo do Campo (SP)

Uma explosão em uma máquina de reciclagem em São Bernardo do Campo deixou três pessoas feridas após um vazamento de gás. O incidente ocorreu na estrada Fukutaro Yida, bairro Cooperativa.

Os bombeiros enviaram nove viaturas para controlar a situação e prevenir a propagação das chamas devido ao material inflamável presente no local, como plásticos e papelão. As vítimas foram atendidas rapidamente no local e a situação foi controlada sem incêndios de grande proporção.

