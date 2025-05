Exumação do corpo de Natália Garnica busca esclarecer possível envenenamento Polícia investiga ligação entre mortes de Natália Garnica e Larissa Rodrigues Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h07 ) twitter

Restos mortais da irmã do médico acusado de matar a esposa já estão no IML após exumação

Os restos mortais de Natália Garnica foram exumados e estão no Instituto Médico Legal de São Paulo para investigar as circunstâncias de sua morte. Natália, irmã do médico Luiz Antonio Garnica, morreu um mês antes de sua cunhada, Larissa Rodrigues, que foi envenenada com chumbinho. A polícia suspeita que Natália também pode ter sido vítima de envenenamento.

A investigação busca determinar a ligação entre as mortes de Natália e Larissa. Luiz Antonio Garnica está preso sob suspeita de homicídio da esposa. Sua mãe, Elizabete Arrabaça, também enfrenta prisão por suspeita de envolvimento nas mortes. O laudo do IML deve ser concluído em até 60 dias e poderá trazer esclarecimentos cruciais para o caso.

