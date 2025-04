Golpe em São Paulo envolve procedimentos estéticos com médicos renomados Thayssa de Souza denuncia fraude após pagar por hidrolipo que não aconteceu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 16h31 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h31 ) twitter

Mulher usa nomes de médicos famosos para vender procedimentos estéticos em São Paulo

Thayssa de Souza, gerente de recursos humanos, acusa Mirian Tomaz de aplicar um golpe envolvendo procedimentos estéticos em São Paulo. Thayssa pagou quase R$ 5 mil por uma hidrolipo durante uma promoção de Black Friday, mas o procedimento nunca foi realizado. A empresa de Mirian alegava intermediar serviços entre clientes e médicos renomados, porém os cirurgiões negaram qualquer vínculo com ela.

A oferta foi descoberta em um grupo de mensagens que prometia descontos em cirurgias estéticas. Após o pagamento à vista, o valor foi transferido para a conta pessoal de Mirian, que desapareceu depois de receber o dinheiro. Thayssa descobriu que a empresa não estava ligada à área da saúde e que outras mulheres também foram enganadas.

Alguns médicos mencionados por Mirian negaram parcerias com ela e registraram boletins de ocorrência por uso indevido de seus nomes. Thayssa busca a devolução integral do valor pago enquanto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga o caso. Miriam afirma que alguns procedimentos não ocorreram devido a desacordos comerciais e diz ter devolvido parte do dinheiro a algumas clientes.

Assista em vídeo - Mulher usa nomes de médicos famosos para vender procedimentos estéticos em São Paulo

