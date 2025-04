Jair Bolsonaro é transferido para hospital em Natal (RN) após desconforto abdominal Ex-presidente está consciente; situação não é grave Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h00 ) twitter

Ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal e é levado de helicóptero para hospital em Natal (RN)

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal durante compromissos no interior do Rio Grande do Norte, sentindo desconforto abdominal. Inicialmente atendido no Hospital Regional de Santa Cruz, ele foi transferido de helicóptero para Natal (RN).

A assessoria médica informou que ele apresenta uma redução na atividade intestinal e está consciente. Embora seu abdômen esteja inchado, sua condição não é considerada grave, mas a dieta oral foi suspensa temporariamente até que a situação se normalize.

