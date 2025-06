Julgamento de policial por atropelamento de brasileiro em Dublin é novamente adiado Defesa solicita mais tempo e apresentação de novas evidências Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h46 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h46 ) twitter

Julgamento de policial suspeito de atropelar brasileiro na Irlanda é adiado

João Henrique Tomás Ferreira, um brasileiro de 25 anos, viajou com sua mãe para Dublin para acompanhar o julgamento do policial acusado de atropelá-lo. Durante o incidente, João perdeu parte da perna. O julgamento foi adiado novamente após a defesa do policial solicitar mais tempo para análise do caso e a apresentação de novas provas.

O acidente ocorreu enquanto João ajudava um amigo a procurar uma moto roubada. Ele relatou que um policial acelerou intencionalmente em sua direção, resultando em sua colisão contra uma grade. Este evento levou à amputação parcial de sua perna.

Uma nova audiência está marcada para setembro. Caso o policial seja considerado culpado, ele será automaticamente exonerado da polícia de Dublin. A família de João espera por justiça e pela condenação do responsável pelo acidente.

