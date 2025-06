Menina de 10 anos é encontrada morta em São Paulo; polícia investiga Larissa Manoela foi achada pela mãe com marcas de facadas; suspeitas envolvem ataque anterior ao pai Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h43 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h43 ) twitter

Mãe encontra filha de 10 anos esfaqueada e morta dentro de casa

Larissa Manoela, de apenas 10 anos, foi encontrada morta em sua casa em São Paulo com quatro ferimentos de faca. Sua mãe fez a descoberta ao retornar do trabalho. No momento do crime, Larissa estava sozinha em casa porque seu irmão mais velho estava viajando a trabalho. A polícia acredita que o autor do crime conhecia a rotina da família, pois não havia sinais de arrombamento na porta.

Quinze dias antes, o pai de Larissa sofreu um ataque semelhante após um desentendimento sobre aluguel. A polícia está investigando se os dois incidentes estão conectados. Além disso, há suspeitas envolvendo um indivíduo acusado de pedofilia que estaria aliciando crianças na comunidade. As investigações continuam para esclarecer o caso e identificar o responsável pelo crime.

