Moradores de Mogi Mirim (SP) denunciam poluição por fábrica de fertilizantes Empresa enfrenta acusações de contaminação ambiental no interior paulista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h25 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h25 )

Moradores do interior de São Paulo denunciam empresa por contaminação do solo e do ar

Moradores de uma área rural em Mogi Mirim, São Paulo, acusam uma fábrica de fertilizantes orgânicos de causar poluição significativa no solo e no ar. A empresa, localizada a 164 km da capital paulista, utiliza resíduos de indústrias alimentícias e restos de animais como matéria-prima.

Os habitantes locais documentaram fumaça e mau cheiro provenientes do local, atribuídos a um processo perigoso de combustão espontânea dos materiais orgânicos.

Apesar das denúncias contínuas, a CETESB não relatou irregularidades significativas nas vistorias realizadas. No entanto, a Polícia Militar Ambiental registrou um odor insuportável na região, corroborando as queixas dos moradores.

Em resposta às acusações, o proprietário da empresa negou que a fábrica seja responsável pelo mau cheiro e afirmou que todas as ações judiciais contra a empresa foram arquivadas. A defesa da empresa sustenta que suas operações estão em conformidade com as leis ambientais e que as denúncias são infundadas.

‌



O caso está sob investigação pela delegacia de investigações gerais em Campinas (SP), que apura possíveis crimes ambientais relacionados à poluição do ar e da água. Enquanto isso, os moradores continuam a sofrer com os efeitos da contaminação sem soluções à vista.

