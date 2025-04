Polícia investiga morte de adolescente em queda de prédio em Campinas (SP) Rede de proteção cortada levanta questionamentos sobre a morte de Sophia Franco Miranda Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 15h10 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h10 ) twitter

Menina de 16 anos morre após cair do sexto andar do prédio onde morava em Campinas (SP)

A polícia de Campinas (SP) investiga a morte de Sophia Franco Miranda, uma adolescente de 16 anos que caiu do sexto andar do prédio onde morava com o pai e a madrasta. A rede de proteção da janela foi encontrada cortada, e os familiares alegam que Sofia a cortou antes de pular. No entanto, as autoridades consideram todas as possibilidades enquanto aguardam laudos periciais para esclarecer o ocorrido.

O delegado Luiz Fernando Marucci conduz as investigações no segundo distrito policial. Ele afirmou que todas as hipóteses serão analisadas para entender as circunstâncias dessa tragédia. A mãe de Sofia contratou um advogado para acompanhar o inquérito devido à complexidade do caso.

Amigos e familiares relataram que Sophia era uma jovem amável e responsável, sem sinais aparentes de depressão ou descontentamento. A comunidade aguarda ansiosamente por respostas que possam elucidar este incidente trágico.

