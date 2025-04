Polícia troca tiros com bandido peruano em Suzano (SP) Confronto deixou sargento da PM morto; criminoso ‘El Monstro’ fugiu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 15h42 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h42 ) twitter

Reportagem do Dia: Polícia troca tiros com criminoso mais perigoso do Peru em Suzano (SP)

Policiais militares enfrentaram um tiroteio com Erick Moreno Hernández, conhecido como ‘El Monstro’, em Suzano, na Grande São Paulo. Este criminoso peruano é um dos mais perigosos da América Latina e está na lista vermelha da Interpol por liderar a facção ‘Los Injertos del Norte’. Durante a operação para capturá-lo em um condomínio fechado, um sargento da PM foi morto e dois criminosos foram abatidos, mas Erick Moreno conseguiu escapar.

Erick Moreno é acusado de diversos crimes no Peru, incluindo o assassinato de um cantor famoso. No Brasil, ele continuava suas atividades ilícitas até ser localizado pela polícia em Suzano (SP). A operação contou com um grande contingente policial, incluindo a tropa de choque e o helicóptero Águia.

A fuga de Erick Moreno levanta preocupações sobre a presença de criminosos internacionais no Brasil e destaca a necessidade de cooperação entre países para combater o crime organizado. As forças policiais do Brasil e do Peru estão unidas nas buscas pelo criminoso fugitivo.

