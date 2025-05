Policiais são afastados após agressão durante abordagem na zona sul de SP Secretaria de Segurança investiga conduta de agentes em caso de jovem preso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 13h44 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito imobilizado é agredido por policiais militares na zona sul de SP

Um jovem suspeito de receptação foi detido e agredido por policiais militares durante uma abordagem na Zona Sul de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública declarou que a abordagem não segue as diretrizes da Polícia Militar, resultando no afastamento dos policiais envolvidos. O suspeito foi encontrado com uma motocicleta que teria sido roubada e aguarda decisão judicial. A conduta dos agentes está sob investigação em um inquérito policial militar.

Os policiais identificados no incidente já foram removidos de suas funções. As imagens captadas no local mostram dois dos agentes agredindo o suspeito enquanto um terceiro acompanha a cena armado. Este material foi enviado para o comando-geral da polícia militar que agora analisará o comportamento dos três agentes.

Assista em vídeo - Suspeito imobilizado é agredido por policiais militares na zona sul de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!