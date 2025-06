Policial irlandês que atropelou brasileiro será julgado; família busca justiça Família de João Henrique espera que julgamento considere lesão corporal Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 16h26 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h26 ) twitter

Policial que atropelou brasileiro na Irlanda será julgado por direção perigosa; família protesta

João Henrique Thomaz Ferreira, um entregador brasileiro de 25 anos, teve sua vida transformada após ser atropelado por um policial na Irlanda, resultando na amputação de sua perna direita. O incidente ocorreu em Dublin enquanto João tentava ajudar um amigo a recuperar uma moto roubada. O policial será julgado por direção perigosa, mas a família de João busca que ele seja responsabilizado por lesão corporal.

O acidente aconteceu quando João seguiu o sinal de um rastreador até a moto roubada do amigo. Durante a confusão no local, um policial avançou com o carro contra João, prensando-o contra uma estrutura metálica. Após o acidente, João enfrentou um longo período de recuperação física e emocional.

O julgamento do policial foi adiado anteriormente devido a solicitações da defesa por mais tempo para análise do caso. Agora, com o julgamento previsto para ocorrer em breve, João e sua mãe Sheila retornaram a Dublin na esperança de justiça. A decisão judicial será crucial para João, que continua adaptando sua vida após perder a perna direita no atropelamento.

