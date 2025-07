Reabertura do caso Ivana Smith revela falhas policiais Modelo holandesa caiu do vigésimo andar em Kuala Lumpur; investigação ganha novo fôlego Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h37 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Justi\u00e7a da Mal\u00e1sia reabriu a investiga\u00e7\u00e3o da morte de Ivana Smith, modelo holandesa que caiu de um prédio em 2017.

A morte, inicialmente considerada acidente ou suic\u00eddio, agora é investigada como poss\u00edvel assassinato devido a evid\u00eancias novas.

A press\u00e3o da fam\u00edlia e falhas na coleta de provas pela pol\u00edcia levaram à reavalia\u00e7\u00e3o do caso e indeniza\u00e7\u00e3o \u00e0 m\u00e3e da modelo.

Um alerta da INTERPOL foi emitido para localizar Alexander Johnson e sua esposa, que deixaram a Mal\u00e1sia logo ap\u00f3s a morte.

Caso de modelo holandesa que caiu do 20º andar de prédio na Malásia volta a ser investigado

A Justiça da Malásia reabriu a investigação sobre a morte de Ivana Smith, modelo holandesa de 18 anos, que caiu do vigésimo andar de um prédio em Kuala Lumpur em 2017. Inicialmente tratada como acidente ou suicídio devido a uma suposta overdose de drogas, a morte foi reavaliada após exames revelarem hematomas no corpo de Ivana e DNA de Alexander Johnson, magnata das criptomoedas, sob suas unhas.

A decisão de reabrir o caso surgiu após pressão da família de Ivana, que apontou negligência na coleta de provas pela polícia. O Tribunal Superior anulou o veredito inicial dois anos após o incidente, mas a investigação permaneceu inativa até recentemente.

Agora, com novas ordens judiciais, o governo malaio foi condenado a indenizar a mãe da modelo por falhas na condução do caso. Além disso, um alerta da INTERPOL foi emitido para localizar Johnson e sua esposa Luna, que deixaram a Malásia logo após a morte de Ivana. A reclassificação como possível assassinato renovou as esperanças dos familiares em descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica.

