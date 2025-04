Tempestades causam alagamentos em Taboão da Serra (SP) Defesa Civil emitiu alerta para chuvas fortes em várias regiões de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h04 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Defesa Civil emite alerta para tempestades severas em São Paulo

Alagamentos foram registrados em Taboão da Serra devido às fortes chuvas na região metropolitana de São Paulo. A Defesa Civil emitiu alertas de tempestade severa. Além de Taboão da Serra, a notificação incluiu a capital paulista, abrangendo zonas sul, oeste, central e outros municípios próximos.

A chuva intensa impressionou pela rapidez com que transformou áreas em pontos de alagamento, dificultando a passagem de veículos. As recomendações do alerta incluíram se abrigar em locais seguros para evitar danos provocados pelos ventos e raios.

A mensagem da Defesa Civil, que chegou a celulares de muitos moradores, reforçou o cuidado necessário com a segurança pessoal. Em situações de tempestade, recomenda-se evitar deixar veículos sob árvores e permanecer em casa sempre que possível.

Assista em vídeo - Defesa Civil emite alerta para tempestades severas em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!