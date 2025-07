Viatura da PM colide com estação Sapopemba durante perseguição Acidente ocorreu na zona leste de São Paulo; policial estável após resgate Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h34 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Viatura da Polícia Militar colidiu com a estrutura da estação Sapopemba em São Paulo.

Acidente ocorreu durante perseguição a um suspeito de furto de veículos.

Um policial ficou preso nas ferragens e está em estado estável após ser socorrido.

Área foi isolada para investigação, sem feridos entre pedestres ou ciclistas.

Viatura da PM bate em estação do monotrilho durante perseguição em São Paulo

Na zona leste de São Paulo, uma viatura da Polícia Militar colidiu com a estrutura da estação Sapopemba do monotrilho durante a perseguição a um suspeito de furto de veículos. Os policiais perderam o controle do carro ao invadir o canteiro central, atingindo uma coluna da estação. Um dos agentes ficou preso nas ferragens e foi socorrido por uma ambulância.

O suspeito perseguido tinha um dispositivo que interferia na comunicação entre chaves e sistemas de segurança dos carros. Ele foi detido e levado à delegacia. O policial ferido sofreu lesões no rosto e cabeça, mas está em condição estável após ser encaminhado ao hospital para exames.

A área foi isolada pela polícia enquanto aguardam a chegada da perícia para investigar as circunstâncias do acidente. Apesar do local ser uma ciclovia movimentada, nenhum pedestre ou ciclista foi ferido no incidente.

