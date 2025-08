Xerife do Consumidor: Concessionária não se responsabiliza por venda de carro defeituoso a cliente

Um homem comprou um veículo seminovo de uma concessionária em Guarulhos, na Grande São Paulo. No entanto, o carro começou a apresentar uma série de defeitos estruturais. Quando o cliente procurou o vendedor e o antigo proprietário do veículo, não obteve respostas. Um representante da concessionária que vendeu o carro explicou que eles atuam como “representantes bancários”, que executam o financiamento. Ele se comprometeu a conversar melhor com o cliente para que o constrangimento seja resolvido. O cliente quer devolver o veículo e ter o dinheiro do financiamento de volta.



