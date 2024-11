Diário de um jovem terrorista: Cabrini entrevista brasileiro condenado por planejar ataques

Confira a investigação de Roberto Cabrini sobre um braço do grupo terrorista estado Islâmico aqui no brasil. O jornalista entrevistou, com exclusividade, o jovem condenado por recrutar brasileiros e planejar ataques. Fabio Samuel da Costa Oliveira foi condenado a sete anos de prisão e contou tudo para o jornalista de dentro da penitenciária de Três Corações, em Minas Gerais.