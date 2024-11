Namorada diz que seguranças não protegeram Gritzbach no momento do crime por falta de preparo

A cena do crime e as circunstâncias em que ele aconteceu são alvo da investigação e de muitos questionamentos. Por que os seguranças de Vinicius Gritzbach não enfrentaram quem o atacou no aeroporto de Guarulhos (SP)? O empresário delator do PCC foi traído? Para Maria Helena Paiva, namorada dele, o problema foi falta de preparo. "Ele confiava de olhos fechados nos seguranças", afirma.