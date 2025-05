Aeronave com problemas no trem de pouso sobrevoa São Paulo King Air realiza manobra de segurança no Campo de Marte

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 23h48 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share