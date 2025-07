Discussão em bar termina em tragédia com morte de jovem Monique, de 24 anos, morreu baleada após tentar proteger o marido durante um conflito em Sorocaba Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 19h54 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Monique, de 24 anos, foi baleada em um bar em Sorocaba ao tentar proteger seu marido durante uma briga.

O conflito começou entre Monique e outras mulheres, escalando rapidamente para violência.

José Alfredo, o autor do disparo, fugiu do local e ainda não se apresentou à polícia.

A polícia investiga o caso como feminicídio e aguarda depoimentos e imagens de câmeras de segurança.

Mulher é morta a tiros durante discussão em bar no interior de São Paulo

Monique, de apenas 24 anos, perdeu a vida durante uma confusão em um bar localizado em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela saiu com uma amiga para se divertir, mas um desentendimento com outras duas mulheres escalou rapidamente. José Alfredo, presente no local, sacou uma arma e disparou contra Monique quando ela tentou proteger o marido durante o confronto.

O incidente ocorreu em uma pequena adega familiar onde frequentadores geralmente se reúnem do lado de fora para ouvir música e conversar. A discussão inicial envolveu Monique e um grupo de mulheres. No auge do conflito, José Alfredo atirou em Monique, atingindo-a na coxa. Apesar do rápido socorro prestado pelo marido, Monique não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança para esclarecer os detalhes do crime. José Alfredo fugiu do local e ainda não se apresentou às autoridades, apesar de ter prometido fazê-lo. Caso ele não se entregue voluntariamente, a polícia poderá solicitar sua prisão temporária devido à gravidade do caso classificado como feminicídio. Amigos e familiares estão profundamente abalados pela tragédia.

Assista ao vídeo - Mulher é morta a tiros durante discussão em bar no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!