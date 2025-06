Esposa mata marido em legítima defesa após agressões Homem colidiu carro contra portão antes de ser esfaqueado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 23h56 ) twitter

Mulher se defende de agressões e mata o próprio marido

Jorge Araújo da Silva, de 28 anos, foi morto pela esposa em um ato que ela afirma ter sido de legítima defesa após agressões físicas. O casal tinha um histórico de conflitos, com discussões frequentes por ciúmes. No dia do incidente, Jorge agrediu a esposa após uma briga na rua ser levada para dentro de casa.

Uma vizinha ouviu as agressões e chamou a polícia, mas Jorge fugiu antes da chegada dos oficiais. Ele retornou pouco depois, colidindo o carro contra o portão da residência e ameaçando a esposa novamente. Em resposta à ameaça iminente, a mulher desferiu uma facada no pescoço dele.

Mesmo ferido, Jorge dirigiu até um viaduto, onde se envolveu em um acidente fatal. A esposa foi detida pela polícia, mas liberada após o delegado reconhecer sua ação como legítima defesa devido ao perigo iminente que enfrentava. Jorge possuía antecedentes criminais por roubo e violência doméstica.

Assista ao vídeo - Mulher se defende de agressões e mata o próprio marido

